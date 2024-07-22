Trump'ın Harris'e Bağışları Yeni Gündem

Trump ve Harris'in Bağış İlişkisi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın, 2011 ve 2013 yıllarında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e California başsavcılığı kampanyası için bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

Finansal Kayıtların Ortaya Çıkması

ABD basınında yayımlanan haberlere göre, finansal kayıtlar Trump'ın Harris'e 2011 yılında 5 bin dolar, 2013 yılında ise 1,000 dolar bağış yaptığını gösteriyor.

Sosyal Medyada Tartışmalar

Cumhuriyetçi aday Trump'ın, başkanlık öncesinde Harris’in kampanyasına yaptığı bağışlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, Trump'ın iş insanı olarak Demokrat Parti'ye yaptığı bağışların olağan bir durum olduğunu vurguladı.

Ivanka Trump'ın Bağışı

2014 yılında Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da Harris'in kampanyasına 2,000 dolar bağışta bulunduğu öğrenildi.

Harris'in Bağışları Hizmette Kullanması

Öte yandan, The Sacramento Bee gazetesinin 2020 tarihli haberinde, Trump'ın başkanlık adaylığını açıkladığı 2015 yılında Harris'in söz konusu bağışları "insan hakları savunucusu bir vakfa" bağışladığı bilgisi aktarılmıştı.