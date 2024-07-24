Trump'ın Harris'e Yönelik Seçim Şikayeti

Trump'ın Seçim Ekibi, Harris'i Hedef Aldı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Başkan Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmeden önce bağışlanan 91,5 milyon doları kullanmaya çalıştığını öne sürdü. David Warrington, Trump'ın kampanyasının başmüşaviri, bu durumu Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) taşıdı.

Şikayet İçeriği ve Yapılan İddialar

Warrington, Harris'in Biden'ın kampanyası için toplanan bağışları "hile" olarak nitelendirerek kullanma çabalarının yasadışı olduğunu ileri sürdü. Ayrıca, Kamala Harris'in, Biden'dan adaylık devralmasının ve bununla ilgili belgelerin değişiminin federal kampanya mali kanunları açısından geçersiz olduğunu savundu.

Harris'in Yanıtı

Harris'in kampanyası, şikayeti "asılsız" olarak değerlendirdi. Charles Lutvak, Harris'in ekibinin, bağış toplamaya devam edeceğini ve Demokratların Trump'a karşı güçlü bir mücadelenin içinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, cumhuriyetçilerin bu durumu kıskanmış olabileceğine dair yorumlarda bulundu.

Biden'ın Çekilme Açıklaması

Başkan Biden, 21 Temmuz tarihinde X hesabında yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Kamala Harris'i kendi yerine aday olarak önerdiğini duyurdu. Harris, kısa sürede Demokrat delegelerin yarısından fazlasının desteğini alarak gerekli delege sayısına ulaştı. Demokrat Parti'nin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da yapılacak kongrede resmi olarak belirlenecek.