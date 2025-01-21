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Trump'ın İlk Günü: Milley'nin Portresi Pentagon'dan Kaldırıldı

Trump, görevine başlar başlamaz eski Genelkurmay Başkanı Milley'nin portresini Pentagon'dan kaldırdı. Anlaşmazlıklar gündemde.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:55
Trump'ın İlk Günü: Milley'nin Portresi Pentagon'dan Kaldırıldı

Trump İle Milley Arasındaki Gerilim Devam Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, yemin ederek göreve başladığı gün, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin Pentagon duvarında asılı olan portresini indirdi. Milley’nin görev süresi 2023'te sona ermişti.

Pentagon'daki Değişim

Edinilen bilgilere göre, Milley'nin portresi, Pentagon'daki diğer eski genelkurmay başkanlarının portrelerinin bulunduğu duvardan yaklaşık 15 gün önce kaldırıldı. CBS News’e dayandırılan habere göre, bu kararın Trump'ın görev süresi boyunca yaşanan sorunlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Trump'ın Eleştirileri

Trump, 27 Eylül 2023'te sosyal medya üzerinden Milley’i eleştirerek, onun başkanlığının son döneminde Çin ile yaptığı gizli görüşmelerin bilgi dışı olduğunu iddia etti. Trump, Milley'nin bu tutumunun tarihi bir hata olduğunu ve bunun sonucunda ABD ile Çin arasında savaş çıkabileceğini belirtti.

Milley'nin Açıklamaları

Senato Silahlı Hizmetler Komitesine yaptığı açıklamada, Milley, Trump'ın başkanlığının son haftalarında Çin'e saldırmayı planlamadığını vurgulayarak, “Sakin olun, istikrarlı kalın ve gerilimi azaltın” mesajını iletti. Milley, bu dönemdeki misyonunun gerilimi azaltmak olduğunu sözlerine ekledi.

Pentagon ve Beyaz Saray, bu konuya dair henüz bir açıklama yapmadı. İki lider arasındaki bu anlaşmazlık, Trump’ın görev süreleri boyunca devam eden tartışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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