Trump'ın İncileri Çin'de Basıldı: Soru İşaretleri Artıyor

İncilin Çin'de Basıldığı Keşfi

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından dağıtılan "Tanrı ABD'yi Korusun" İncillerinin binlerce kopyasının Çin'de üretildiği belirlendi. Trump, sık sık Çin'i haksız ticaret ve ABD'nin işlerini çalmakla suçlamıştı.

Gümrük Verileri Ortaya Çıkardı

ABD medyasında çıkan haberlere göre, Hangzhou şehrindeki bir matbaa, Şubat ile Mart ayları arasında ABD'ye yaklaşık 120 bin İncil gönderdi. Gümrük verilerine göre bu sevkiyatların toplam değeri yaklaşık 342 bin dolar.

İncil Satışları ve Potansiyel Gelir

Trump'ın sattığı İncillerin en düşük fiyatı 59.99 dolardan başlarken, bu durum potansiyel satış gelirinin yaklaşık 7 milyon dolar olabileceğini gösteriyor. Ancak, İncilerin üretildiği ülke dikkat çekiyor.

Çin Karşıtlığı ve Siyasi Tutumlar

Trump, başkanlık döneminde Çin'e yönelik yüksek gümrük vergileri getirmişti. Ayrıca, Kovid-19 salgınını Çin ile ilişkilendirip eleştirilerde bulunmuştu.

İncilin Kalitesi Üzerine Eleştiriler

YouTube kanalında İncilleri inceleyen papaz Tim Wildsmith, "Tanrı ABD'yi Korusun" İncili'nin kalitesiz olduğunu söyleyerek, üretimle ilgili "Para sevgisinin, ülkemizi sevmekten daha ön planda olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Çinli Matbaanın Onayı

New Ade Cultural Media isimli matbaa, gönderimlerin gerçekleştiğini doğruladı. Ancak Trump ve ekibi bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

Çıkar Çatışmaları ve Eğitim Uygulamaları

Trump'ın haziranda Oklahoma'daki devlet okullarına yönelik yaptığı İncil teklifinin arka planda, kendi mali çıkarları olduğu iddiaları gündemde. Ayrıca, Oklahoma Eğitim Bakanlığı, para harcamalarının ve teklifin detayları hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Soru İşaretleriyle Dolu Bir Konu

Çin’de basılan İncillerin Trump'ın duruşunu etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Eski başkan, siyasi söylemleri ve şu anki ilişkileri itibarıyla dikkat çekici bir tablo çiziyor.