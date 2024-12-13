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Trump'ın İran'a Karşı Askeri Seçenekleri Değerlendirilmekte

Donald Trump, İran'ın nükleer programına karşı askeri saldırı seçeneğini masaya yatırdı. Ekonomik baskılar yetersiz kalabilir.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:18
Trump'ın İran'a Karşı Askeri Seçenekleri Değerlendirilmekte

Trump, İran'a Karşı Askeri Seçenekleri Gözden Geçiriyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın oluşturduğu kabinenin, İran'a yönelik askeri saldırı seçeneğini değerlendirdiği bildirildi. Wall Street Journal'a göre, ekonomik baskıların Tahran'ın nükleer programını kontrol altına almada yetersiz kalabileceği düşünülüyor.

Maksimum Baskı Stratejisi

Trump'ın ekibinin, İran'a karşı güçlü ekonomik yaptırımlarla birlikte askeri güç veya askeri güç tehdidi kullanarak yeni bir strateji üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Bu bağlamda, “maksimum baskı 2.0” stratejisinin uygulanabileceği belirtiliyor.

Bölgedeki Değişimler

Trump'ın ilk döneminde İran'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçındığına dikkat çekilirken, sonda yaşanan dramatik değişiklikler, özellikle İsrail'in Hizbullah'a verdiği zarar ve Suriye'de Beşşar Esed'in devrilmesi bu tutumun yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

Askeri Güç ve İstihbarat

Gazeteye göre, ABD, İran'a karşı bölgeye daha fazla güç, gemi ve savaş uçağı gönderebilir. Ayrıca, sığınak delici bomba satışı ile İsrail'in saldırı yeteneklerinin güçlendirilmesi de gündemde. Bu adımların etkisiz kalması durumunda, ABD'nin doğrudan askeri güç kullanma tehdidinde bulunabileceği ifade ediliyor.

Gelecek Belirsizlikleri

Ancak bu stratejinin henüz kesinleşmediği, Trump'ın ocak ayında yeniden Beyaz Saray'a yerleşmesiyle birlikte değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Ayrıca, İsrail basınında Tel Aviv'in İran'ın nükleer tesislerine karşı saldırı için hazırlık yaptığına dair iddialar da gündemde.

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