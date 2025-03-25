Trump'ın İsrail Büyükelçisi Adayı Huckabee'ye Senato Oturumunda Filistin Protestosu

Mike Huckabee, Senato oturumunda Filistinlilere yönelik tartışmalı açıklamaları ve protestolarla karşılandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 21:38
Trump'ın İsrail Büyükelçisi Adayı Huckabee'ye Senato Oturumunda Filistin Protestosu

Trump'ın Adayı Huckabee Senato'da Protesto Edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Büyükelçisi adayı Mike Huckabee, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde gerçekleştirilen oturumda Filistin konusundaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Huckabee, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına destek verirken, aynı zamanda ABD Yetkilileri'nin etmeleri gereken politikaları izleyeceğini belirtti.

Protestolar Oturumu Saramaya Devam Etti

Senatörlerin sorularını yanıtlayan Huckabee, Gazze ve Batı Şeria gibi kritik mevzularda düşüncelerini paylaştı. Daha önce “Filistin diye bir yer yoktur.” ifadesini kullanan Huckabee, bu oturumda da tartışmalı açıklamalar yaptı. Gazze'deki Hamas'ın gelecek beklentileri hakkında ise, "Hamas bir hükümet ya da daimi bir ordu değildir. Bir terör örgütüdür ve bu şekilde hareket etmelidir." diyerek konuyu sert bir şekilde ele aldı.

İlkeler Üzerine Tartışmalar

Batı Şeria'nın ilhakına verdiği desteğin daha önce belirtildiğini hatırlatan Huckabee, bu politikaların Başkan Trump'ın iradesine bağlı olduğunu belirtti. "Evet, daha önce bunu destekledim ancak bunu Başkan'ın politikası haline getirmek benim görevim değil." diyerek, kendi görüşlerinin ötesinde bir tutum sergiledi.

Filistinli Göçmenlere Dair Düşünceleri

Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesi önerisine yanıt veren Huckabee, "Başkan Trump, hiçbir zaman göçe zorlayacağını söylemedi. Bu onun ne beyanı ne de politikasıdır." diyerek bu plandan rahatsız olmadığını ifade etti. Gazze'deki Filistinlilerin yerlerinden edilmesi gerektiği yönündeki soru üzerine, "Filistinliler yerlerinden edilmeye zorlanmamalılar." dedi.

Protestolar ve Tepkiler

Huckabee'nin konuşmasının bazı bölümleri, hem Yahudi hem de Filistin yanlısı protestocular tarafından sık sık kesildi. Bir kadın gösterici, Huckabee'nin Hristiyanlığı kötüye kullandığını savunarak, "Özgür Filistin!" ve "Yahudiler hayır diyor!" şeklinde bağırdı. Bazı Yahudi göstericiler de Huckabee'yi Hristiyan siyonist kimliği nedeniyle protesto etti.

Senatör Jeff Merkeley ise Huckabee'ye İsrail'in Gazze'de kullandığı bombalar ve insani yardım konusundaki kısıtlamalar üzerine sorular yöneltti. Huckabee, Gazze'deki mevcut politikaları toplu cezalandırma olarak nitelendirmediğini belirtti.

İki devletli çözüm hakkında da Huckabee, "Asıl soru, nerede ve ne zaman olacak?" diyerek sorunu daha geniş bir perspektiften değerlendirdi.

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