Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trump'ın İsrail İle İlgili Saldırı İddia

Donald Trump, İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair endişesini dile getirdi. Olaylar ve gerilim artıyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 22:32
Trump'ın İsrail İle İlgili Saldırı İddia

Trump'tan Şok Açıklama

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in bu gece olası bir saldırıya maruz kalacağına dair duyumlar aldığını ifade etti. Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak öne çıkan Trump, Kick adlı platformda yayıncı Adin Ross ile yaptığı programda bu iddiaları paylaştı.

Olası Saldırı Hakkında Yorumları

Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, bu tarz bir konu asla gündeme gelmezdi çünkü böyle bir durum kesinlikle yaşanmazdı." şeklinde konuşarak durumu ciddiyetle vurguladı.

Artan Gerilim ve Olaylar

Son günlerde, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik düzenlediği hava saldırısı ve ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da hedef alınması bölgedeki tansiyonu artırdı. Heniyye suikastından sonra, İran ve Lübnan Hizbullahı, Tel Aviv'e karşı misilleme uyarısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!