Trump'ın İsrail İle İlgili Saldırı İddia

Trump'tan Şok Açıklama

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in bu gece olası bir saldırıya maruz kalacağına dair duyumlar aldığını ifade etti. Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak öne çıkan Trump, Kick adlı platformda yayıncı Adin Ross ile yaptığı programda bu iddiaları paylaştı.

Olası Saldırı Hakkında Yorumları

Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, bu tarz bir konu asla gündeme gelmezdi çünkü böyle bir durum kesinlikle yaşanmazdı." şeklinde konuşarak durumu ciddiyetle vurguladı.

Artan Gerilim ve Olaylar

Son günlerde, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik düzenlediği hava saldırısı ve ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da hedef alınması bölgedeki tansiyonu artırdı. Heniyye suikastından sonra, İran ve Lübnan Hizbullahı, Tel Aviv'e karşı misilleme uyarısında bulundu.