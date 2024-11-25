Trump'ın İstihbarat Direktörü Adayı Tulsi Gabbard'ın Suriye Ziyareti Senato'da Gündemde

Senato İstihbarat Komitesi, Gabbard'ın Suriye Ziyaretini İnceliyor

ABD'de Senato İstihbarat Komitesi, Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Tulsi Gabbard'ın 2017'deki Suriye ziyareti ile ilgili birçok sorunun gündemde olduğunu bildirdi.

Cumhuriyetçi Senatör James Lankford, CNN'in State of the Union programında Gabbard'ın Suriye ziyaretine dair görüşlerini paylaştı. Lankford, Gabbard'ın, Beşşar Esed ile bir araya geldiği bu ziyaretin bağlamı ve amacını öğrenmek istediğini belirtti.

Lankford, Senato'nun bu konu hakkındaki tüm detayları öğrenmeyi hedeflediğini vurguladı. Gabbard'ın 2017'deki Suriye ziyareti, ulusal güvenlik açısından önemli bir tartışma konusu haline geldi.

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Trump, ülkedeki 18 istihbarat kurumunun çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için eski Kongre üyesi Gabbard'ı aday gösterdi. Ancak, Gabbard'ın göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerektiği biliniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.