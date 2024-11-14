Trump'ın Kabine Adayları Kriz Yarattı: Gaetz ve Hegseth Tartışmalara Neden Oldu

Trump'ın Kabine Seçimleri Tartışma Yarattı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı'na Matt Gaetz'i, Savunma Bakanlığı'na ise Pete Hegseth'i aday göstermesiyle Cumhuriyetçi Parti içinde büyük bir tartışma başlattı.

Cumhuriyetçi Parti'de Bölünme

Amerikan medyasında yer alan bilgilere göre, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri bu adaylıkları olumsuz değerlendirerek, Washington'da tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Adalet Bakanlığı için Gaetz'in adaylığı, bazı Cumhuriyetçi vekiller tarafından "sorunlu" olarak nitelendirildi. Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer, Gaetz'in geçmişteki cinsel taciz ve uyuşturucu kullanma iddiaları nedeniyle bu görev için uygun olmadığını dile getirdi.

Cramer, Gaetz'in Senato'dan onay alıp almayacağı konusunda belirsizlik yaşandığını ifade ederken, Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins de bu durumu "şok edici" buldu.

Gaetz Hakkında Eleştiriler

Önceki dönem Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Gaetz'in adaylığıyla ilgili birçok Cumhuriyetçi arasında soru işaretleri bulunduğunu belirtti. Gaetz, McCarthy'nin görevinden ayrılmasına neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Bolton'dan Sert Eleştiriler

Trump'ın ilk döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton, NBC News'e verdiği röportajda Gaetz'in adaylığını "Amerikan tarihinde bir kabine pozisyonu için en kötü adaylık" şeklinde eleştirdi. Ayrıca, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için seçtiği eski Demokrat Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ın da bu göreve uygun olmadığını savundu.

Hegseth'in Tecrübesizliği Öne Çıkıyor

Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Pete Hegseth ise ciddi bir tecrübe eksikliği ile eleştirildi. Eski asker ve Fox News yorumcusu olan Hegseth'in adaylığı sonrası, bazı üst düzey Pentagon yetkilileri, onun Pentagon gibi devasa bir yapıyı yönetebilecek yetkinlikte olmadığını vurguladı. Bir Pentagon yetkilisi, “Ona Walmart'ı yönetmesi için güvenir miydiniz?” şeklinde bir değerlendirme yaparak, Hegseth’in gerek duyulan birikimden yoksun olduğunu belirtti.

Bir diğer hala görevde olan Pentagon yetkilisi ise “Kendisi hükümette hiç görev almamış bir Fox News sunucusu.” diyerek Hegseth'in adaylığından duyduğu hayal kırıklığını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.