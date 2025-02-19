Trump'ın Kararnamesi ile Beyaz Saray Bağımsız Kuruluşların Üzerindeki Etkisini Artırıyor

Trump'ın Kararnamesi ile Bağımsız Kuruluşlara Yeni Düzenleme

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan yeni kararname, bağımsız kuruluşların Beyaz Saray üzerindeki etki alanını genişletiyor. Bu karar, sözü geçen kuruluşların önemli yönetmeliklerini incelemek üzere Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi'ne sunmalarını zorunlu kılıyor.

Performans Değerlendirmesi Uygulaması

Kararnamede, bağımsız kuruluşların sadece yönetmeliklerini sunmakla kalmayıp aynı zamanda performans değerlendirmesi sürecine tabi tutulacağı da belirtiliyor. Bu uygulama, daha önce ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi bağımsız kuruluşların, başkanlık denetimi olmadan ABD halkı üzerinde büyük bir güç sahibi olmalarına yanıt olarak getirilen bir düzenleme olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada, “Bağımsız kuruluşlar, Başkanlık denetimi olmaksızın ABD halkı üzerinde çok büyük bir güç kullanmıştır.” ifadesiyle yapılan bu konuya ilişkin vurgular, yeni düzenlemelerin ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor.