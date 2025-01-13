Trump'ın Kongre Baskını Davası Raporu Yayımlanacak

Trump'ın Seçim Davasındaki Raporda Son Durum

ABD'de Yargıç Aileen Cannon, eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale davasıyla ilgili hazırladığı raporun yayımlanabileceğini duyurdu.

Raporun Yayınlanması için Engel Kaldırıldı

Bazı medya kuruluşlarının aktardığına göre, Yargıç Cannon, Smith'in Trump'ın 2020 seçim kaybını tersine çevirme çabalarını içeren raporun bir kısmının yayımlanmasını engelleyen tedbir kararının uzatılması talebini reddetti. Bu karar, Smith'in raporunun gece yarısından itibaren yayımlanabileceği anlamına geliyor.

Rapor Ne Zaman Açıklanacak?

6 Ocak 2021'deki kongre baskını öncesinde Trump'ın seçim sonuçlarına müdahale çabalarına ilişkin uzun süredir beklenen bu raporun, Trump'ın yemin ederek göreve başlamasından sadece birkaç gün önce açıklanması bekleniyor. Öte yandan, Özel Yetkili Savcı Smith, bir gün önce istifa ettiğini duyurdu.

Trump'ın İkinci Dönem Yemin Töreni

ABD başkanı seçilen Trump, 20 Ocak’ta Oval Ofis'teki ikinci dönemine yemin ederek başlayacak.