Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim ile Görüşme Olasılığı Gündemde

Trump ve Kim Arasındaki İlişkilere Yeniden Bakış

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile nükleer silahlar konusunu masaya yatırabileceğini açıkladı.

Yonhap'a göre, NIS, Trump'ın 20 Ocak'ta başlayacak başkanlık dönemine dair beklentileri milletvekillerine aktardı. Bilgilendirmeye göre, eski başkanlık döneminde olduğu gibi Trump, Kuzey Kore ile diyalog kurma arzusunu sürdürebilir.

NIS, Trump'ın Kim ile gerçekleştirdiği zirveleri, başkanlığının önemli başarıları arasında gördüğünü belirterek, bu nedenle Kuzey Kore lideriyle yeniden görüşme isteği olabileceğini vurguladı.

Ayrıca, NIS'in raporunda, "Eğer ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının kısa süre içinde yok edilmesini beklemiyorsa, bu durumda nükleer programların durdurulması veya silahsızlanması amacıyla daha küçük ölçekli anlaşmalar ve görüşmeler söz konusu olabilir," ifadesi yer aldı.

Trump, ilk başkanlık döneminde Kim Jong-un ile nükleer müzakereler için üç kez bir araya gelmişti. Ancak, 2019'un başlarındaki Hanoi zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından süreç çıkmaza girmişti.