Trump'ın Las Vegas Oteli Önünde Patlayan Tesla Aracının Sürücüsü Belirlendi

ABD'nin Las Vegas kentinde, seçilmiş başkan Donald Trump'a ait otelin önünde meydana gelen patlama ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi.

Yetkililer, patlayan aracın sürücüsünün Matthew Alan Livelsberger olduğunu bildirdi. Colorado doğumlu 37 yaşındaki Livelsberger, ABD ordusuna Ocak 2006'da özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak katılmış ve Almanya'daki askeri üste görev yapıyordu.

Livelsberger’in 2024'ten itibaren ordudaki görev tanımının uzaktan ve otonom sistemler yöneticisi olduğu belirtilirken, olay günü Colorado'da izinli bulunduğu ifade edildi. Orduda gösterdiği cesaret nedeniyle cesaret nişanı, muharebe piyade rozeti ve iki Bronz Yıldız ile ödüllendirilen Livelsberger, Tesla Cybertruck modelini, internet üzerinden araç paylaşımı hizmeti sunan Turo adlı şirketten kiraladığı tespit edildi.

Olay Sırasında Maraşdı Durumu

Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, gerçekleştirdiği basın toplantısında Livelsberger’in Tesla aracının patlamasından önce kendine ateş ettiğini açıkladı. Livelsberger’in kafasında bir yara olduğu ve silahın ayaklarının dibinde bulunduğu kaydedildi.

Olay yerinde bulunan kömürleşmiş eşyalar arasında bir başka ateşli silah, havai fişekler, pasaport, askeri kimlik, kredi kartları ve bir akıllı saat de bulundu. Her iki silahın da yasal olarak satın alındığı öğrenildi. Patlama sonrası Livelsberger’in aracın içinde tanınmayacak halde yandığı ifade edildi, ancak bulunan kimlikler ve eşi üzerinde tespit edilen dövmeler doğrultusunda bir kimlik tespiti yapıldığı belirtildi.

Yeni Yıl Patlaması ve İlişkili Olaylar

Olay, yerel saatle 08:15'te, Las Vegas'taki Trump oteli önünde yaşandı. Patlama sonucu araçta bulunan kişi hayatını kaybetti ve çevredeki yedi kişi hafif yaralandı. Las Vegas polisi, aracın bagajında havai fişeklerin yanı sıra doldurulmuş piknik tüplerinin bulunduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, FBI'ın New Orleans'ta meydana gelen 15 kişilik araçlı saldırı ile Las Vegas’taki Tesla patlaması arasında bir ilişki araştırdığını, ancak henüz bir sonuç elde edilmediğini belirtti. FBI Terörle Mücadele Bölümünden Yardımcı Asistan Christopher Raia, New Orleans'taki saldırı ile Las Vegas’taki patlama arasında kesin bir bağlantı olmadığını, ancak olasılığı dışlamadıklarının altını çizerek soruşturmanın daha başında olduklarını ekledi.