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Trump'ın Las Vegas'taki Otelinde Araç Patladı: Elon Musk'dan Açıklama

Donald Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde bir araç alev alarak patladı. Elon Musk, olayın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 01:38
Trump'ın Las Vegas'taki Otelinde Araç Patladı: Elon Musk'dan Açıklama

Las Vegas'ta Patlayan Araç Olayı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki Trump International otelinin önünde bir araç alev alarak patladı. Olay, 08:40 sularında, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldi. Las Vegas polisi, yangının patlayan araç sebebiyle çıktığını bildirdi.

Yaralılar ve İlk Bilgiler

Clark Bölgesi İtfaiyesi, sabah saatlerinde otelin önünde bir aracın alev aldığını ve bu olayda 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Sosyal medyadaki görüntülerde yanan aracın Tesla kamyoneti olduğu tespit edildi.

Elon Musk'ın Açıklamaları

Tesla'nın sahibi ve Trump'ın önde gelen destekçilerinden Elon Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor.” dedi. Musk, daha önce benzer bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, "Daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Ek olarak, olayın nedeninin "büyük hava fişekler ya da bomba" olduğunu kaydetti.

Kiralanan Aracın Durumu

Musk, kiralanan araçta herhangi bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayarak, "Uzaktan ölçümler, patlama anında araçta sıkıntı olmadığını gösteriyor" dedi.

Basında Gündeme Gelen İddialar

ABD basınında ise bu olayın bir terör saldırısı kapsamında soruşturulacağı iddiaları gündeme geldi. Bazı haberlerde olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

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