Trump'ın Las Vegas'taki Otelinin Önünde Patlayan Tesla'nın Sürücüsü Belirlendi

Las Vegas'ta Şok Edici Tesla Patlaması

ABD'nin Las Vegas kentinde, seçilmiş başkan Donald Trump'a ait otelin önünde meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybeden Tesla sürücüsünün kimliği tespit edildi.

Olayla ilgili yerel medyaya bilgi veren yetkililer, hayatını kaybeden kişinin Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıkladı. 37 yaşındaki Livelsberger, Colorado doğumlu olup, Ocak 2006'da ABD ordusuna katılarak özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak görev almıştır. Şu anda Almanya'daki bir askeri üste görevli olan Livelsberger’ın, Kasım 2024 itibarıyla ordudaki görev tanımının uzaktan ve otonom sistemler yöneticisi olarak belirlendiği ifade edildi. Olay günü Colorado’da izinli olduğu bildirildi.

Tesla'nın Kiralama Detayları

Ayrıca, Las Vegas'taki otelin önünde patlayan Tesla Cybertruck tipi aracın, Colorado'dan internet üzerinden araç paylaşımı yapan Turo adlı şirketten kiralandığı tespit edildi.

Patlama Olayının Ayrıntıları

Yeni yılın ilk günü, yerel saatle sabah 8.15 sularında gerçekleşen patlama sonucunda, araçta bulunan Livelsberger hayatını kaybetmiş ve çevredeki 7 kişi hafif yaralanmıştır. Las Vegas polisi, aracın bagajında havai fişekler ve doldurulmuş piknik tüpleri bulunduğunu bildirdi.

Başkan Biden'dan Açıklama

Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, Las Vegas'taki Tesla patlaması ile New Orleans’ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırı arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdıklarını fakat henüz kesin bir sonuca ulaşmadıklarını belirtti.