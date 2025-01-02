DOLAR
35,33 0,09%
EURO
36,31 0,87%
ALTIN
3.017,05 -1,1%
BITCOIN
3.442.067,25 -2,74%

Trump'ın Las Vegas'taki Otelinin Önünde Patlayan Tesla'nın Sürücüsü Belirlendi

Las Vegas'taki Trump oteli önünde patlayan Tesla'nın sürücüsü Matthew Alan Livelsberger olduğu açıklandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 21:39
Trump'ın Las Vegas'taki Otelinin Önünde Patlayan Tesla'nın Sürücüsü Belirlendi

Las Vegas'ta Şok Edici Tesla Patlaması

ABD'nin Las Vegas kentinde, seçilmiş başkan Donald Trump'a ait otelin önünde meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybeden Tesla sürücüsünün kimliği tespit edildi.

Olayla ilgili yerel medyaya bilgi veren yetkililer, hayatını kaybeden kişinin Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıkladı. 37 yaşındaki Livelsberger, Colorado doğumlu olup, Ocak 2006'da ABD ordusuna katılarak özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak görev almıştır. Şu anda Almanya'daki bir askeri üste görevli olan Livelsberger’ın, Kasım 2024 itibarıyla ordudaki görev tanımının uzaktan ve otonom sistemler yöneticisi olarak belirlendiği ifade edildi. Olay günü Colorado’da izinli olduğu bildirildi.

Tesla'nın Kiralama Detayları

Ayrıca, Las Vegas'taki otelin önünde patlayan Tesla Cybertruck tipi aracın, Colorado'dan internet üzerinden araç paylaşımı yapan Turo adlı şirketten kiralandığı tespit edildi.

Patlama Olayının Ayrıntıları

Yeni yılın ilk günü, yerel saatle sabah 8.15 sularında gerçekleşen patlama sonucunda, araçta bulunan Livelsberger hayatını kaybetmiş ve çevredeki 7 kişi hafif yaralanmıştır. Las Vegas polisi, aracın bagajında havai fişekler ve doldurulmuş piknik tüpleri bulunduğunu bildirdi.

Başkan Biden'dan Açıklama

Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, Las Vegas'taki Tesla patlaması ile New Orleans’ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırı arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdıklarını fakat henüz kesin bir sonuca ulaşmadıklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ferdi Tayfur'un Cenaze Töreni 4 Ocak'ta Düzenlenecek
2
CHP Lideri Özgür Özel'den Ferdi Tayfur İçin Taziye Mesajı
3
Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti: Sanatçının Sevenleri Hastanede Toplandı
4
Beştepe Millet Camisi'nde Özel Regaip Gecesi Programı Düzenlendi
5
Siyasi Liderlerden Ferdi Tayfur'a Taziye Mesajları
6
Arnavutluk ve Bosna Hersek'te Regaip Kandili Coşkuyla Kutlandı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak