Trump'ın Maçını İzleyeceği Stadyuma Ek Güvenlik: Süit Kurşun Geçirmez Camla Korundu

Yayın Tarihi: 11.09.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:08
Trump'ın Maçını İzleyeceği Stadyumda Ek Güvenlik Önlemleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta bugün izleyeceği maçın oynanacağı stadyumda ilave güvenlik önlemleri alındı. Trump'ın oturacağı süitin etrafına kurşun geçirmez güvenlik camı yerleştirildi.

Stadyumda yoğun güvenlik

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, alınan önlemler Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından artırıldı. Trump'ın yerel saatle bu akşam 19.00'da izleyeceği, Yankees beyzbol takımının maçının oynanacağı stadyumun içinde ve dışında yoğun güvenlik tedbirleri uygulandı.

Özellikle Trump'ın bulunacağı özel süitin etrafına kurşun geçirmez cam bölmeler konulduğu belirtildi.

Pentagon'daki 11 Eylül töreni iç avluda yapıldı

Öte yandan Trump'ın yerel saatle sabah katıldığı Pentagon'daki 11 Eylül anma töreni, bu yıl güvenlik gerekçesiyle geleneksel olarak düzenlendiği yer yerine iç avluda gerçekleştirildi.

Charlie Kirk'in öldürülmesi ve yankıları

ABD'nin Utah eyaletinde, Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu ve hayatını kaybetti.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD medyasının bazı haberlerinde bir zanlının gözaltına alındığı iddia edilmiş, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

Charlie Kirk, Turning Point USA'nın kurucusu olarak üniversite kampüslerinde muhafazakar fikirleri yaymasıyla biliniyordu. Kirk'ün sosyal medya takipçi sayıları şu şekilde verildi: X platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta 7,3 milyon.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine katkı sağladığı yönünde değerlendirmelerle anılıyordu. Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için dua ettiğini belirtti.

