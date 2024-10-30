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Trump'ın Olası Hazine Bakanı John Paulson'dan Tasarruf Planları

Donald Trump başkan olursa, Hazine Bakanı olacak John Paulson, Elon Musk ile birlikte bütçe tasarrufu yapmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:04
Trump'ın Olası Hazine Bakanı John Paulson'dan Tasarruf Planları

Trump'ın Olası Hazine Bakanı John Paulson'dan Tasarruf Planları

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkan seçilmesi durumunda Hazine Bakanı olarak görev alması beklenen milyarder John Paulson, bütçede kayda değer bir tasarruf sağlamayı hedefliyor. Paulson, Elon Musk ile birlikte çalışarak hükümet bütçesinde 2 trilyon dolarlık kesintiye gitmeyi planlıyor.

Bütçe Tasarrufu Önceliği

Paulson, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, Trump’ın kendisini Hazine Bakanı olarak ataması durumunda vergi indirimlerinin önemli bir öncelik olacağını belirtti. Ayrıca, hükümet harcamalarını azaltmak için Musk ile işbirliği yapacağını vurguladı.

Yeşil Enerji Sübvansiyonları Üzerinde Çalışmalar

Milyarder iş insanı, özellikle hükümetin yeşil enerji sektöründeki şirketlere sağladığı sübvansiyonları kaldırmayı planladığını ifade etti. Paulson, ticaret ve enerji alanlarında da düzenlemeler yaparak ABD'nin enerji üretiminde daha baskın bir konuma gelmesini amaçlıyor.

Gümrük Vergileri ve Yerli Üretimin Desteklenmesi

Paulson, stratejik gümrük vergilerinin uygulanmasıyla ABD merkezli şirketlerin ülke içindeki üretimlerini sürdürmelerinin hedeflendiğini ifade etti. Toplam serveti 3,8 milyar dolara ulaşan Paulson, Trump ve Cumhuriyetçi partililere yakınlığıyla tanınıyor.

Hükümet Verimliliği Komisyonu

Trump, 5 Kasım'daki seçimleri kazanması halinde Elon Musk’ın başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kurmayı planladığını belirtmişti. Musk ise bu hamleye olumlu cevap vererek, Amerika’ya hizmet etme fırsatını dört gözle beklediğini ifade etti.

Musk, aynı zamanda yapılan bir mitingde, hükümet bütçesinden "en az 2 trilyon dolar tasarruf edilebileceğini" dile getirmişti.

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