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Trump'ın Orta Doğu Barış Planı: Abraham Anlaşmaları Genişleyecek mi?

Trump'ın Orta Doğu politikaları mercek altına alındı; Abraham Anlaşmaları'nın geleceği ve İsrail ile normalleşme süreci değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:30
Trump'ın Orta Doğu Barış Planı: Abraham Anlaşmaları Genişleyecek mi?

Trump'ın Orta Doğu "Barış" Planı ve Geleceği

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından 28 Ocak 2020 tarihinde açıklanan Orta Doğu barış planının üzerinden tam 5 yıl geçti. "Yüzyılın Planı" olarak adlandırılan bu hamle, Trump'ın 2020 ABD başkanlık seçimleri öncesinde başkanlık görevini garanti altına almak amacı taşıyordu. Ancak, beklenenin aksine seçimleri Joe Biden kazanırken, Netanyahu’yla birlikte çeşitli iç krizlerle boğuştu.

Planın Temel Unsurları

Trump ve Netanyahu tarafından açıklanan Orta Doğu barış planında, Kudüs’ün bölünmemiş bir şekilde İsrail’in başkenti olması, koşula bağlı bir Filistin devleti kurulması, Yahudi yerleşimcilerin korunması ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmaması gibi önemli maddeler öne çıkıyor. Bu süreçte, Gazze'deki ateşkesin sağlanması için Trump'ın baskılarının artacağı öngörülüyor. Ancak, yine de Trump’ın Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili yaklaşımı, mevcut durumu sorgulatıyor.

Trump'ın İkinci Dönem Politikalari

Trump’ın, izolasyonist dış politika anlayışını benimsemesi bekleniyor. İlk başkanlık dönemiyle paralel olarak, ABD’nin güç biriktirmesine yönelik bir çaba içinde olacak. ABD’nin Orta Doğu’ya ilişkin öncelikleri düşerken, bu bölgedeki gerilimlerin maliyetleri ve fırsatları üzerinden değerlendirilmesi, Trump’ın stratejisinde belirleyici rol oynayacak.

Gelecek İçin Sinyaller

Önümüzdeki süreçte Trump, Orta Doğu’daki fırsatlardan en fazla faydalanmayı hedefleyecektir. Bu yaklaşım, hem avantajlar hem de riskler taşımaktadır. Öte yandan, Abraham Anlaşmaları, Trump açısından ABD iç kamuoyuna cazip görünen bir başarı hikayesi olarak kalmaya devam ediyor.

Abraham Anlaşmaları'nın Genişleme İhtimali

Abraham Anlaşmaları çerçevesinde, Suudi Arabistan’ın da normalleşme sürecine dahil olacağı öngörülüyor. Gazze’deki kriz ise bu sürecin yavaşlamasına neden oldu. Ancak Trump yönetiminin, Riyad’a baskı yaparak bu durumu değiştirmesi mümkün. Güvenlik ve savunma ilişkileri, Suudi Arabistan için önemli riskler barındırsa da, İran tehdidinin sınırlandırılması Riyad’ın karar süreçlerini etkileyebilir.

Sonuç olarak

Trump’ın Orta Doğu’daki geleceği, kapsamlı bir barış anlaşmasından ziyade, İsrail ile normalleşen ülke sayısının artırılması üzerine odaklanacaktır. Böylece, daha büyük çatışmalar ve gerilimler için zemin hazırlanmış olacaktır.

[Dr. Abdullah Erboğa, Akademisyendir.]
*Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.

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