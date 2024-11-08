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Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles Atandı

Susie Wiles, Trump'ın yeni özel kalem müdürü olarak Beyaz Saray'a atanarak stratejik yetkilere sahip oldu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:40
Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles Atandı

Trump'ın Yeni Özel Kalem Müdürü: Susie Wiles

ABD'nin başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine Susie Wiles'ı atadı. Bu pozisyon, yönetim içindeki en önemli ve etkili görevlerden biri olarak öne çıkıyor.

Wiles'ın Rolü ve Önemi

Trump, Wiles'ın ABD tarihindeki önemli seçim zaferlerinde kendisine yardımcı olduğunu belirterek, onu özel kalem müdürü olarak seçmenin anlamını vurguladı. Özel kalem müdürleri, başkanlara günlük programlarını organize etmek ve gerekli tüm bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, kabine, kongre üyeleri ve diğer devlet kurumlarıyla olan ilişkileri de yönetirler.

Kriz Anlarındaki Rol

Wiles, kriz anlarında başkanın en yakın danışmanı olarak kritik bilgiler sunarak, 11 Eylül saldırıları sonrası Andrew Card’ın oynadığı rol gibi önemli anlarda etkili olma potansiyeline sahiptir. Eski başkanların özel kalem müdürleri, iç ve dış politikaların şekillendirilmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Susie Wiles Kimdir?

1957'de New Jersey'de doğan Wiles, Maryland Üniversitesinden mezun olduktan sonra Jack Kemp'in yardımcılığını yaparak siyasi kariyerine adım attı. Ronald Reagan'ın kampanyasında çalışarak adını duyurdu ve sonrasında Florida Valisi Ron DeSantis’ın seçimlerinde görev aldı. Cumhuriyetçi Parti içindeki etkisiyle tanınan Wiles, özellikle Trump’ın 2016 ve 2020 kampanyalarında kritik rol üstlendi.

Wiles, 67 yaşında, siyasi strateji geliştirme ve kriz yönetimi konularında deneyim kazanmış bir isimdir ve Cumhuriyetçi Parti'nin stratejik vizyonunu etkileyen önemli figürlerden biri kabul edilmektedir.

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