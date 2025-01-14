Trump'ın Savunma Bakanı Adayı Pete Hegseth'in Onay Süreci Başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı olarak aday gösterdiği Pete Hegseth için onay oturumu, ABD Senatosu'nda başladı. Hegseth'in adaylığı, gündemdeki çeşitli suçlamalar nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin düzenlediği oturuma Hegseth ailesi katıldı. Oturumun açılış konuşmasını yapan Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, Hegseth'in adaylığını "alışılmadık" olarak nitelendirirken, bu tercihin Trump için uygun olduğunun altını çizdi. Wicker, Hegseth'in Savunma Bakanlığı adaylığını, Trump’ın 2016 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklamasına benzetti.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Rhode Island Senatörü Jack Reed ise Hegseth'in askeri hizmetine saygı duyduğunu belirtirken, bu pozisyon için yeterli nitelikte olmadığını ifade etti. Reed, Hegseth hakkında gündeme gelen suçlamaların "son derece endişe verici" olduğunu belirterek, "Bu raporlar, herhangi bir askerin orduda liderlik pozisyonunda bulunmasını diskalifiye eder." dedi.

Oturumda, Minnesota'dan eski Cumhuriyetçi ABD Senatörü Norm Coleman ile Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Florida'dan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Michael Waltz, tanık olarak Hegseth'in adaylığını desteklediler.

Hegseth, konuşması sırasında kendisine yöneltilen içki ve kadın düşkünlüğü suçlamalarının "sol görüşlü medya" tarafından düzenlenen bir karalama kampanyası olduğunu savundu. Bu saldırıların kendisiyle değil, Trump ile ilgili olduğunu iddia eden Hegseth, gerçeği ve itibarını savunmaya devam edeceğini söyledi. Ancak, konuşması sırasında salonda bulunan protestocularca birkaç kez kesildi. Protestoculardan biri Hegseth'i "kadın düşmanı" olarak nitelendirirken, diğerleri askerliği sırasında "bebekleri öldürmek" ve "emri altında bulunanların intiharına neden olmakla" suçladı.

Hegseth, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları ve Müslümanlarla ilgili tartışmalı ifadeleri nedeniyle de gündeme gelmişti. Hakkındaki cinsel taciz iddiasını yalanlayan Hegseth, olayın "rızaya dayalı" olduğunu iddia etti. Ayrıca, 2015 yılında bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı öne sürüldü.