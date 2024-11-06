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Trump'ın Seçim Zaferi İspanya Hükümetinde Tartışmalara Neden Oldu

ABD'de Trump'ın başkan seçilmesi, İspanya'daki sol koalisyon hükümetini ikiye böldü.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:31
Trump'ın Seçim Zaferi İspanya Hükümetinde Tartışmalara Neden Oldu

ABD'de Trump'ın 47. Başkan Seçilişi İspanya'yı İkiye Böldü

Donald Trump'ın ABD'de düzenlenen seçimlerde 47. Başkan olarak seçilmesi, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinde önemli görüş ayrılıklarına yol açtı. İspanyol hükümeti, seçim sonucuyla ilgili farklı tepkiler verdi.

Sanchez ve Albares'tan Teşekkür Mesajı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X sosyal medya platformundan Trump'ı tebrik ederek, "Stratejik ikili ilişkilerimiz ve güçlü bir transatlantik ortaklık üzerinde çalışacağız." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise, ABD seçimlerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, İspanya-ABD ilişkileri yerine Avrupa Birliği (AB)-ABD ilişkilerine odaklanarak, ABD'nin AB'nin doğal müttefiki olduğunu belirtti.

Görüş Ayrılıkları ve Tepkiler

Albares, Trump’ın zaferinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı ve küresel ısınma gibi konularda nasıl bir değişiklik olacağıyla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı. İspanyol hükümetinin, Arjantin'de sağcı lider Javier Milei'i tebrik etmeyip Trump'ı hızlı bir şekilde kutlamasıyla ilgili gelen eleştirilere, Albares, bunun Avrupa liderlerinin çoğunun yaptığı doğal bir tebrik olduğunu belirtti.

Koalisyonun Küçük Ortağından Sert Açıklama

İspanya'nın küçük koalisyon ortağı Sumar ittifakının İletişim Sekreteri Elisabeth Duval, Trump'ın başarısının siyasi kültürde bir değişim yarattığını vurguladı. Duval, "Siyasi kültürümüz biraz daha değişiyor. Yalanlar ve sarhoşluk daha fazla meşrulaşıyor." şeklinde ifadeler kullandı.

Podemos Partisinden Eleştiriler

Sol görüşlü Podemos Partisi’nin lideri Ione Belarra da Trump'ın seçimi kazanmasının, ilerici politikaların başarısızlığına işaret ettiğini savunarak, "Gericilik ve faşizm ancak sağlam ve cesur ilerlemelerle durdurulabilir." dedi.

İspanyol Basınındaki Kaygılar

İspanyol medya organları, Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesinin Avrupa'da kaygıya neden olduğunu vurguladı. El Pais, "Aşırı sağın ve popülizmin yükselişinin ortasında Trump'ın zaferi AB'yi sarstı" derken, El Mundo, "Trump'ın zaferi Avrupa'yı ileri bir adım atmaya zorluyor" ifadelerini kullandı. La Vanguardia ise, "Trump ABD'yi otoriterlik çağına getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

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