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Trump'ın Seçim Zaferi Konuşmasında Dikkat Çeken Ayrıntı

Trump, zafer konuşmasında Amerikalı Yahudilere atıfta bulunmadı, diğer etnik gruplara vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 00:54
Trump'ın Seçim Zaferi Konuşmasında Dikkat Çeken Ayrıntı

Trump'ın Seçim Zaferi Konuşmasında Dikkat Çeken Ayrıntı

ABD'nin başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, seçim gecesi gerçekleştirdiği konuşmada toplumun farklı kesimlerinden aldığı oyları vurguladı. Ancak, "Yahudi Amerikalılar" ifadesini kullanmaması dikkat çekti.

Seçim Gecesi Konuşması ve Etnik Gruplara Vurgu

5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Trump, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Florida'da verdiği zafer konuşmasında, Amerikalı Yahudilere atıfta bulunmadan diğer etnik ve dini gruplara vurgu yaptığı belirtildi.

Amerikan ve İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Trump’ın konuşmasında Amerikalı Asyalılar, Hispanik Amerikalılar, Amerikalı Araplar ve Müslümanlar gibi farklı gruplara yer verdiği ancak Amerikalı Yahudileri göz ardı ettiği ifade edildi.

Trump’ın Açıklamaları

Seçim gecesi yaptığı konuşmada Trump, "Bu seçim kampanyası öyle tarihi bir olay ki biz en büyük, en geniş ve en bütünleşmiş koalisyonu kurduk. Amerikan tarihinde bunun gibi bir şey görmediler," diyerek toplumun farklı katmanlarından seçmenlerin bir araya geldiğine dikkat çekti.

Trump, 20 Ocak 2025'de yemin ederek göreve başlayacak. Sonuç olarak, 5 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçi aday Trump 270 delegeyi aşarak ülkenin 47. başkanı olma hakkını elde etti.

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