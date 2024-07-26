Trump'ın Suikast Girişiminde Yaralanma Nedeni Tartışılıyor

Trump'ın Yaralanma Nedeni Üzerine Tartışmalar

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Temmuz'daki suikast girişiminde sağ kulağından yaralanmasına ilişkin nedenlerin netleşmemesi tartışmalara yol açıyor. New York Times tarafından yayımlanan bir rapora göre, olay anında Trump'ın kulağını sıyıran merminin etkisiyle yaralanmış olabileceği öne sürülüyor.

Tıbbi Kayıt Eksikliği

Pensilvanya'nın Butler bölgesindeki seçim mitinginde hedef alınan Trump'ın yaralanmasında merminin mi yoksa olay yerindeki metal parçalarının mı rol oynadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen henüz yetkililerden net bir açıklama yapılmadı.

Olayın İncelenmesi

Yayınlanan raporda, Trump'a ateş eden zanlı Thomas Matthew Crooks'un attığı 8 mermiden biriyle yaralandığı belirtiliyor. FBI'nın olay yerindeki metal parçalarını incelediği ve ilk 3 atışın Trump'ın hareketlerini etkilediği vurgulandı. Ses uzmanı Rob Maher ise videolar üzerinden yaptığı analizde, "Trump, ilk atışın ardından sağ kulağına yöneliyor," dedi.

FBI Açıklaması ve Trump'ın Yorumları

FBI Direktörü Christopher Wray, yapılan açıklamada, "Trump'ın yaralanmasına neden olan mermi mi yoksa bir metal parçası mı?" şeklinde soruların bulunduğunu ifade etti. Trump ise daha önce "Demokrasi için kurşun yedim," şeklindeki ifadesiyle durumu değerlendirmişti.

Olayın Sonuçları

Suikast girişimi sırasında bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmış ve ABD Gizli Servisi saldırganı etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. FBI, bu durumu bir suikast girişimi olarak değerlendirirken, zanlının 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurdu.