Trump'ın Sürgün Teklifi Aşırı Sağcıları Sevindirdi

Trump'ın Teklifi İsrail'de Yankı Buldu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi yönündeki teklifiyle, İsrail'deki aşırı sağcı kesimlerin dikkatini çekti.

Aşırı Sağcılar Hükümete Çağrıda Bulundu

İsrail devlet televizyonu KAN haberine göre, Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bu teklifin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için Başbakan ve kabinesiyle birlikte çalışacağını belirtti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sonrasında Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Trump'ın teklifini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek başbakan Netanyahu'dan sözde "gönüllü göçü" teşvik etmesini istedi.

Trump'ın Vurguladığı Önemli Noktalar

Ben-Gvir, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük gücünün başkanı Trump'ın" önerisini önemsediğini dile getirerek, "İsrail hükümetinin bunu uygulaması akıllıca olacaktır. Göçü şimdi teşvik edin" şeklinde konuştu.

Filistinlilerin Yerleştirilmesi

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin, başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini gündeme getirmiştir. Söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi gerektiğini vurgulamış, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini belirtmiştir.

Trump ayrıca, bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştüğünü ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini söylemiştir. Arap ülkeleriyle bir araya gelerek, Filistinlilerin barış içinde yaşayabilecekleri başka yerlerde konutlar inşa etmeyi tercih ettiğini ifade etmişti.