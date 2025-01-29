Trump'ın Suriye'deki Asker Çekme Planı İsrail'e Bildirildi

Trump, Suriye'deki Asker Çekme Niyetini İsrail'e İletti

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu Tel Aviv yönetimine bildirdi. Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin, Suriye'deki askerlerin durumu hakkında önemli mesajlar ilettiği ifade edildi.

Haberde, Trump’ın geri çekilme planının oldukça güncel olduğu ve Suriye’deki askerlerin durumunun, İsrail yönetimi için kaygı verici olduğu dile getirildi. Bu durum, İsrail’de endişe ve kaygılar yaratmış durumda.

Ayrıca, Amerikalı askerlerin geri çekilmesinin, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG üzerinde de etkili olacağı belirtildi. KAN kanalına göre, İsrail yönetiminden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.