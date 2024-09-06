Trump'ın 'Sus Payı' Davası Başlangıç Tarihi Seçim Sonrasına Ertelendi

Trump'ın 'Sus Payı' Davasında Erteleme Kararı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu 'sus payı' davasının duruşması, 5 Kasım 2023'te gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin ardından yapılacak.

Yargıç Juan Merchan Açıklamada Bulundu

Mahkemede açıklama yapan Yargıç Juan Merchan, 18 Eylül'de açıklanması beklenen cezanın 26 Kasım'a ertelendiğini duyurdu.

Merchan, "Bir cezanın açıklanması veya ertelenmesinin siyasi tarafsızlık ilkesi çerçevesinde yapılmış olması gerektiğini vurguladı ve mahkemelerin adaletin sağlanmasında apolitik bir rol oynadığını belirtti.

Trump'ın Durumuna Etkisi

Bu erteleme, Trump'ın Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olarak, seçim sonrası herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmayacağını garanti ediyor.

Kampanya Sözcüsünden Açıklama

Trump'ın kampanya temsilcisi Steven Cheung, davada bir ceza verilmemesi gerektiğini savunarak, "ABD Yüksek Mahkemesi'nin emriyle davaların reddedilmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Davanın Arka Planı

Eski Başkan, 18 Mart 2023 tarihinde, 2016 seçim sürecinde yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e yasa dışı yapılan ödemelerle ilgili olarak suçlanmıştı. Trump, 6 haftalık duruşmaların ardından 31 Mayıs'ta 34 ayrı suçlamadan suçlu bulunmuştu.

Ayrıca, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskını ve 2020 seçimleriyle ilgili bazı konularda dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna hükmetmişti, fakat bu dokunulmazlığın özel davranışları kapsamayan bir durum olduğu belirtilmişti.