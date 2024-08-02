Trump'ın 'sus payı' davasında konuşma yasağı itirazı reddedildi

Trump’ın ‘Sus Payı’ Davasında Gelişmeler

New York Eyalet Temyiz Mahkemesi, 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Donald Trump’ın, suçlu bulunduğu ‘sus payı’ davası kapsamındaki konuşma yasağına yaptığı itirazı kabul etmedi.

Mahkemeden Gelen Açıklama

Duruşmayı yürüten beş yargıç, Yargıç Juan Merchan’ın verdiği konuşma yasağının geçerliliğini koruması gerektiğini ifade etti. Mahkeme, yapılan değerlendirmelerde, Trump’ın Anayasa'nın Birinci Maddesi'nde yer alan hakları ile ceza davalarında adaletin doğru uygulanması arasındaki dengeyi sağladığını belirtti.

Mahkeme heyeti, Bölge Savcısı Alvin Bragg’in, savcılık personeline yönelik tehditlerin önemli bir tehlike oluşturduğunu kanıtlayan deliller sunduğunu açıkladı.

Trump’ın Cevabı ve Kampanya Sözcüsünün Açıklamaları

Trump’ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, Mahkeme’nin kararının “açıkça Amerikan karşıtı” olduğunu öne sürdü. Trump’ın bu yasak kararına kararlılıkla karşı çıkmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Trump’ın ‘Sus Payı’ Davası Hakkında Kısa Bilgi

Eski Başkan Donald Trump, 2016 Başkanlık seçimleri sırasında Stormy Daniels’a yasa dışı olarak yapılan ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında suçlanmıştı. Trump, suçlamaların ardından 15 Nisan’da başlayan yargılamada, 31 Mayıs’ta jüriden 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Ceza duruşması ise 11 Temmuz tarihine ertelendi.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Trump’ın 6 Ocak Kongre baskını ve 2020 Başkanlık seçimleri konusundaki bazı iddialarda dokunulmazlığı olduğuna hükmetti. Ancak Mahkeme, bu dokunulmazlığın yalnızca resmi eylemler için geçerli olduğunu belirtti.