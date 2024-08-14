Trump'ın 'Sus Payı' Davasında Yargıç Talebi Reddetti

Trump'ın 'Sus Payı' Davası Gündemde Kalıyor

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın "sus payı" davasından çekilme isteğini reddetti. Yargıç, Trump'ın avukatlarının davadan çekilmesi yönündeki talebinin asılsız ve hatalı olduğunu ifade etti.

Yargıç Merchan'dan Açıklama

Juan Merchan, kararını yazılı olarak duyurarak, bu tür iddiaların imalar içermekle birlikte, gerçekçi bir dayanağı olmadığını belirtti. "İmalar ve yanlış nitelendirmeler bir ihtilaf yaratmaz," diyerek tarafsızlık ilkesine sadık kalacağını vurguladı.

Avukatların İtirazı

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, Merchan'ın dava süresince Trump'a karşı ön yargılı olduğunu öne sürdü ve yargıcın daha önce davadan çekilmesi gerektiğini savundu. Trump'ın avukatları, yargıcın kızı Loren Merchan'ın Başkan Joe Biden ve başkan adayı Kamala Harris için çalıştığını öne sürerek, yargıcın tarafsızlığını sorgulamıştı.

Davanın Seyri

Eski Başkan Trump, 18 Mart 2023 tarihinde, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında suçlanmıştı. Trump, 15 Nisan 2023'te New York’ta yargı önüne çıkarak, 31 Mayıs’ta jürinin verdiği 34 suçlamadan da mahkumiyet almıştı. Cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz’da yapılacak.

Ayrıca, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili olarak bazı konularda dokunulmazlık hakkı buldu. Ancak bu dokunulmazlığın, özel eylemleri için geçerli olmadığına karar verildi.