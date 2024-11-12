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Trump'ın 'Sus Payı' Davasındaki Mahkumiyet Kararı 19 Kasım’a Ertelendi

Donald Trump'ın 'sus payı' davasındaki mahkumiyetinin iptali ile ilgili karar, 19 Kasım'a ertelendi. Yargı süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 19:48
Trump'ın 'Sus Payı' Davasındaki Mahkumiyet Kararı 19 Kasım’a Ertelendi

Trump'ın Suçlamaları ve Mahkemeye Taşınma Süreci

ABD'nin seçilmiş yeni başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimleri sırasında Stormy Daniels'e yasadışı “sus payı” ödenmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında suçlu bulundu. Trump'ın bu davasıyla ilgili mahkumiyetinin iptaline yönelik karar, 19 Kasım tarihine ertelendi.

Yargıç Merchan’ın Erteleme Kararı

New York’ta davayı yürüten Yargıç Juan Merchan, Trump’ın avukatlarının Manhattan bölge savcılığı ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, “sus payı” davasındaki işlemlerinin bir hafta erteleneceği konusunda uzlaştı. Avukatlar, Trump’ın 5 Kasım 2024’de yeni başkan seçilmesinin davayı nasıl etkileyeceği ile ilgili yeni argümanlar sunmak için süre talep ettiler. Bu gerekçelerle, davanın tarihi 19 Kasım'a kadar uzatıldı.

Mahkumiyetin İptali Talepleri

Yargıç Merchan, ABD Yüksek Mahkemesi'nin geçtiğimiz yaz Trump’ın başkanlık dokunulmazlığı konusundaki kararını dikkate alarak, mahkumiyetin bozulup bozulmayacağı üzerine görüş bildirmesi bekleniyordu. Trump'ın avukatı Emil Bove, mahkeme aracılığıyla Trump hakkındaki mahkumiyetin geçici olarak askıya alınması ve sonrasında tamamen sonlandırılması için resmi talepte bulunmuştu.

Davanın Geçmişi ve Önemi

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023 tarihinde Manhattan Bölge Savcılığı tarafından başlatılan büyük jüri soruşturması neticesinde suçlanmış ve 15 Nisan 2024’te New York'ta duruşmalara başlamıştı. Duruşmaların ardından 31 Mayıs’da mahkeme jürisi, Trump hakkında 34 suçlamayı kabul ederek suçlu bulmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın önceki davalarında bazı konularda dokunulmazlık hakkına sahip olduğunu ancak bu hakkın özel davranışları için geçerli olmadığına hükmetmişti. Eğer 19 Kasım’da Yargıç Merchan, devasa kamuoyunun dikkatle izlediği “sus payı” davasını iptal etmezse, Trump'ın alacağı ceza 26 Kasım'da açıklanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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