Trump'ın Talimatıyla California'daki Barajlardan 8,3 Milyar Litre Su Tahliyesi Tartışmalara Neden Oldu

Trump’ın Su Tahliyesi Kararı Tartışma Yarattı

ABD’nin California eyaletinde, Los Angeles’ta çıkan orman yangınları sonrasında Başkan Donald Trump’ın talimatıyla iki barajdan toplam 8,3 milyar litre su salınması, büyük tartışmalara neden oldu.

Barajlardan Su Tahliyesi

ABD Kara Kuvvetleri Mühendislik Birimi, Trump’ın talimatıyla Orta California'daki Lake Kaweah’da bulunan Terminus Barajı ve Lake Success'teki Schafer Barajı'ndan su tahliyesi gerçekleştirdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, barajlardan salınan suyun "eyaletteki çiftçilere ve Los Angeles'a gittiğini" iddia etti. Ancak bölgedeki uzmanların görüşleri bu durumun aksineydi.

Uzmanlardan Eleştiriler

California su politikası örgütü Pacific Enstitüsü'nün Araştırma Direktörü Heather Cooley, barajların yağışlı mevsimde açılmasının su israfı olduğunu belirtti. Cooley, "Kurak bir yaz olma riski nedeniyle o rezervuarlarda fazladan su tutmaları gerekiyordu. Bu durum, tarımı yaz aylarında yetersiz su riskiyle karşı karşıya bırakıyor," dedi.

Koordinasyon Eksikliği

California Su Kaynakları Departmanı Müdürü Karla Nemeth, barajlardaki su tahliyesinin federal ve eyalet yetkilileri arasında yetersiz bir koordinasyon sonucu gerçekleştiğini vurguladı. Nemeth, "Bu rezervuarlar federal rezervuarlardı ve California eyaleti bu süreçte karar alma sürecinin bir parçası olmadı," şeklinde konuştu.

Los Angeles Yangınları ve Ekonomik Etkiler

Los Angeles'ta 7 Ocak’ta başlayan orman yangınlarında 29 kişi hayatını kaybederken, binlerce dönüm alan kül oldu. Trump, yangınlarla ilgili olarak eyaletin Demokrat yöneticilerini suçlamış ve acil durum tedbirleri içeren bir kararname imzalayarak su tedarikinin artırılmasını talep etmişti.

Yangınların neden olduğu toplam hasarın ise 250 ila 275 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.