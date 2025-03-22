Trump'ın Temsilcisi: Erdoğan ile Görüşme 'Dönüşümsel'

Trump'ın Özel Temsilcisinden Olumlu Mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmeyi "muhteşem ve dönüşümsel" olarak nitelendirdi.

Olumlu Gelişmeler Geliyor

Witkoff, Tucker Carlson'ın internet üzerinden yayımladığı programda, Trump ve Erdoğan arasındaki 16 Mart'taki telefon görüşmesinin ardından olumlu şeylerin geldiğini ifade etti. Ayrıca bu görüşmenin bazı gündem maddeleri nedeniyle yeterince ilgi görmediğini belirtti.

Witkoff, Trump'ın Ankara Büyükelçisi Adayı Tom Barrack için "olağanüstü iş" yapmasını beklediklerini de dile getirdi.

İlişkilerin Önemi

Witkoff, "Bence Başkan Trump'ın Erdoğan ile bir ilişkisi var ve bu önem taşıyor. İyi şeylerin gelmekte olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde Türkiye'den çok fazla olumlu haber alacağız," diye konuştu.