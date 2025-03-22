Trump'ın Temsilcisi: Erdoğan ile Görüşme 'Dönüşümsel'

Witkoff, Trump ve Erdoğan'ın görüşmesini 'muhteşem' olarak tanımladı, olumlu gelişmelerin yolda olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:15
Trump'ın Temsilcisi: Erdoğan ile Görüşme 'Dönüşümsel'

Trump'ın Özel Temsilcisinden Olumlu Mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmeyi "muhteşem ve dönüşümsel" olarak nitelendirdi.

Olumlu Gelişmeler Geliyor

Witkoff, Tucker Carlson'ın internet üzerinden yayımladığı programda, Trump ve Erdoğan arasındaki 16 Mart'taki telefon görüşmesinin ardından olumlu şeylerin geldiğini ifade etti. Ayrıca bu görüşmenin bazı gündem maddeleri nedeniyle yeterince ilgi görmediğini belirtti.

Witkoff, Trump'ın Ankara Büyükelçisi Adayı Tom Barrack için "olağanüstü iş" yapmasını beklediklerini de dile getirdi.

İlişkilerin Önemi

Witkoff, "Bence Başkan Trump'ın Erdoğan ile bir ilişkisi var ve bu önem taşıyor. İyi şeylerin gelmekte olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde Türkiye'den çok fazla olumlu haber alacağız," diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor
2
Trump'tan Uzayda Mahsur Kalan Astronotlara Fazla Mesai Teklifi
3
Tekirdağ'da Apartman Yangını: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Lübnan Ordusu, Suriye Sınırında 4 Yasa Dışı Geçiş Yolunu Kapatıyor
5
Bingöl Karla Beyaza Büründü: Dronla Havadan Görüntülendi
6
Üniversite Öğrencilerinden Teravih Namazına Giden Çocuklara Hediye Desteği
7
TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Dünya Su Günü Mesajı: Su, Gelecek Nesillerin Hakkıdır

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!