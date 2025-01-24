Trump'ın Temsilcisi, Gazze'deki Ateşkesin İkinci Aşamasını Görüşmek İçin İsrail'e Gidecek

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi İsrail'i Ziyaret Edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'nde Tel Aviv ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

Görüşmelerin Detayları

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberlere göre, Witkoff önümüzdeki hafta önce Suudi Arabistan ardından da İsrail'e geçecek. Bu ziyarette, Tel Aviv ile Hamas arasında yapılan ateşkesin ikinci aşama müzakereleri ele alınacak.

Ateşkes Anlaşması Hakkında

Fox News kanalında katıldığı programda Witkoff, İsrail ordusunun Gazze'deki Netzarim ve Philadelphi Koridoru'ndaki "denetime" katılacağını açıklamıştı.

Ateşkes süreci ile ilgili olarak arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

Ateşkesin Aşamaları

Üç aşamadan oluşacak bu ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, 33 İsrailli esir ile 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması sürecinde 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı.

Bu sırada, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden salıverilmiştir.