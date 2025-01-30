Trump'ın Temsilcisi, Gazze'deki Ateşkesin Süreceği Garantisi Verdi

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi, İsrailli Ailelere Güvence Verdi

İsrailli esirlerin aileleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin devam edeceği yönünde teminat verdiğini belirtti.

Witkoff’un Ziyareti ve Görüşmeler

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Witkoff, Tel Aviv'de esir aileleriyle bir araya geldi. Görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Witkoff, ateşkesin devam etmesi konusunda umutlu olduğunu ifade etti. Trump'ın İsrailli esir ailelerine yardım için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Ailelerden Açıklama

İsrailli esirlerin aileleri, Witkoff ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası yaptıkları yazılı açıklamada, Witkoff'un kendilerine, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin devam edeceğine dair teminat verdiğini aktardı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Witkoff, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesi görüşmek amacıyla Dün İsrail'e gelmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle görüşmelerde bulunmuştu.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.