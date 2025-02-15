Trump'ın Temsilcisi Kellogg: Avrupa, Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinde Yer Almayacak

Trump'ın Temsilcisi Kellogg'dan Önemli Açıklama

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla yürütülecek barış müzakerelerine doğrudan katılmayacağını açıkladı. Kellogg, Avrupa'nın çıkarlarının göz ardı edilmeyeceğini de vurguladı.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Değerlendirme

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında gerçekleştirilen 8. Ukrayna Yemeği etkinliğinde konuşan Kellogg, ABD'nin çok sayıda katılımcının bulunduğu müzakere süreçlerinin sorunlarından kaçınmak istediğini belirtti.

Kellogg, önceki Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri'nin başarısız olmasının nedenlerinden birinin sürece fazla sayıda ülkenin dahil edilmesi olduğunu ifade ederek, "Biz bu yolu izlemeyeceğiz." dedi.

Avrupa'nın Rolü ve Gelecek Planları

Kellogg, Avrupa'nın yürütülecek müzakerelerde doğrudan yer almayacağını, ancak bu süreçte Avrupa ülkelerine danışılacağını ve çıkarlarının dikkate alınacağını söyledi. Ayrıca, barış planının â€œgelecek günler ya da haftalar içindeâ€ şekilleneceğini belirtti.