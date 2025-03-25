Trump'ın Temsilcisi Witkoff'un Savaş Planı Grubuna Eklenmesi Tartışma Yarattı

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un savaş planı grubuna eklenmesi, Moskova'daki ziyareti sırasında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:01
Trump'ın Temsilcisi Witkoff'un Savaş Planı Grubuna Eklenmesi Tartışma Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, savaş planının görüşüldüğü Signal grubuna, Moskova ziyareti sırasında dahil olduğu ortaya çıktı.

ABD kamuoyunun tartıştığı "Yemen savaş planının konuşulduğu grup" olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Mesajlaşma grubunun oluşturulma tarihi olan 13 Mart Perşembe günü, Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler yapmak üzere Moskova'da bulunduğu ve uçuş kayıtlarına göre grubun bir parçası olduğu bildiriliyor.

Bu durum, ABD medyasında sorunun fırsatçı bir şekilde tartışılmasına yol açarken, Senato İstihbarat Komitesinde de gündeme getirildi. Demokrat senatörler, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe’e, "Başkanın özel temsilcisi Moskova’da iken böyle bir gruba nasıl dahil edildi? Bundan haberiniz var mıydı?" şeklinde sorular yöneltti.

Ratcliffe'in bu soruya verdiği "Farkında değildim." yanıtı, Demokrat senatörler tarafından ciddi bir endişe kaynağı olarak değerlendirilirken, konunun daha fazla araştırılması gerektiği vurgulandı.

ABD'li Gazetecinin Gruba Dahil Olması

ABD'li gazeteci Jeffrey Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının tartışıldığı bir mesajlaşma grubuna dahil edildi. Goldberg, "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlıklı yazısında, ulusal güvenlik yetkilileri tarafından oluşturulan grubun bir parçası olduğunu belirtti.

Goldberg, 11 Mart’ta Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile yapılan görüşmelerin ardından, Yemen'deki Husilere karşı planlanan saldırılar hakkında bilgi içeren "Houthi PC Küçük Grubu" adlı mesajlaşma zincirine katılmaya davet edildiğini ifade etti. Azerbaycan'da yürütülen askeri operasyonlarla ilgili ayrıntıları öğrenmenin kendisine tuhaf geldiğini ve beklenmedik bir durumla karşılaştığını aktardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes olayı teyit ederken, Başkan Trump’a yöneltilen soruya "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." şeklinde yanıt verdi.

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