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Trump'ın UCM'ye Yaptırım Kararı Netanyahu'yu Sevindirdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın UCM'ye yaptırım öngören kararını memnuniyetle karşıladı ve teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:53
Trump'ın UCM'ye Yaptırım Kararı Netanyahu'yu Sevindirdi

Netanyahu'dan Başkan Trump'a Teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) için yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasını büyük bir memnuniyetle karşıladı.

UCM'nin Kampanyası

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, UCM'nin "ABD'ye karşı bir eylem denemesi olarak İsrail'e karşı acımasız bir kampanya başlattığını" belirtti.

Yaptırımın Koruyucu Rolü

Başbakan Netanyahu, Trump'ın UCM'ye yönelik yaptırımlarının "İsrail ve ABD'nin egemenliğini koruduğunu, her iki ülkenin askerlerini himaye ettiğini" iddia etti.

UCM'nin Tutuklama Emri

UCM, 21 Kasım 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Trump, Netanyahu ile ilgili tutuklama kararının etkisiyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

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