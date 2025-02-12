Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü Adayı Tulsi Gabbard'dan Senato Onayı

Tulsi Gabbard'a Senato Onayı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği Tulsi Gabbard, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Senatosu tarafından onay aldı. Gabbard, kamuoyunda daha önce Rusya ve Suriye ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

Oylama Sonuçları

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, Gabbard için 52 oy “evet”, 48 oy “hayır” şeklinde geldi. Bu sonuçla, Gabbard Trump'ın kabinesindeki en önemli isimlerden biri olarak kayda geçti. Onay sırasında “hayır” oyu kullanan tek Cumhuriyetçi Senatör ise Mitch McConnell oldu. Demokratlar ise Gabbard'a yönelik eleştirilerini sürdürerek, onun bu pozisyon için yetersiz ve tartışmalı bir isim olduğunu ifade etti.

Yeni Görevine Başlama

Senatodan onay almasının ardından Gabbard, yemin ederek yeni görevine başlayacak. Eski kongre üyesi, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere ABD'nin 18 istihbarat kurumuna başkanlık edecek. Ayrıca, Donald Trump'ın istihbarat raporlarını da hazırlayan direktör, Amerikan istihbarat topluluğunun çatı kuruluşu olarak biliniyor.

Rusya ve Suriye ile İlgili Tartışmalar

Tulsi Gabbard, daha önce Edward Snowden hakkında yaptığı açıklamalarda ona destek verdiğini belirtmişti, ancak Senato onay oturumunda Snowden'ın 'vatan haini' olup olmadığı konusundaki sorulara yanıt vermekten kaçındı. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair yaptığı Moskova'ya yönelik "sempati" içeren açıklamaları ve 2017 yılında Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette Beşşar Esed ile gerçekleştirdiği görüşmeler, onu bu ülkelerle ilişkilerde "Amerikan çıkarlarına aykırı hareket etmekle" eleştirilen bir figür haline getirdi. Ancak Gabbard, Senato oturumunda sadece ABD çıkarlarına bağlı olduğunu ve Rusya ya da başka bir ülkenin "kuklası" olmadığını ifade etti.