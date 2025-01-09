Trump'ın Yemin Töreni İçin Rekor Bağış Toplandı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görev devralacağı 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreni için toplanan bağış miktarı 170 milyon doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Yemin töreninin finansmanı hakkında bilgi veren bir yetkili, toplanan bağışların bu rakamı geçtiğini doğruladı.

Bağış Miktarını Artırmayı Hedefliyorlar

Yemin töreni hazırlıklarıyla ilgilenen komitenin, 20 Ocak tarihine kadar 200 milyon dolardan fazla bağış toplayacağını öngören yetkili, masraflardan artacak paranın gelecekte kurulacak bir başkanlık kütüphanesi için kullanılmasının planlandığını aktardı. Bu bağışlar, genellikle yemin töreniyle birlikte düzenlenen geçit töreni ve balo gibi etkinliklerin giderlerini karşılamak amacıyla kullanılıyor.

Son Dönemlerde Rekor Bağış Tutarları

Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, Trump'ın yemin töreni komitesinin bugüne kadar topladığı bu rekor miktar, 4 yıl önce mevcut başkan Joe Biden'ın töreni için toplanan yaklaşık 62 milyon dolarlık miktarın neredeyse 3 katı seviyesindedir. 2016'daki ilk yemin törenine ise yaklaşık 107 milyon dolar bağış yapılmıştı.

Büyük Teknoloji Şirketlerinden Destek

Trump'ın Kasım 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından ABD'de bulunan büyük teknoloji şirketleri, seçilmiş başkanın yemin töreni için bağış yapmaya başladı. Amazon ve sosyal medya platformları Facebook ile Instagram'ın sahibi Meta, geçen ay törende kullanılmak üzere ayrılan fona 1 milyon dolarlık bağışlarda bulundu.

Ek olarak, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, 1 milyon dolar değerinde kişisel bağış yapmayı planladığını belirtti.