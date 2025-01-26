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Trump'ın Yeni Döneminde Beyaz Saray: Sıkı Disiplin ve Azalan Sızıntılar

Trump'ın yeni döneminde Beyaz Saray'da bilgi sızıntıları azaldı ve disiplin uygulamaları arttı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 23:41
Trump'ın Yeni Döneminde Beyaz Saray: Sıkı Disiplin ve Azalan Sızıntılar

Trump'ın Yeni Döneminde Beyaz Saray'daki Değişim

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni döneminin başlamasıyla birlikte, Beyaz Saray'da sıkı disiplin ve azalan bilgi sızıntıları dikkat çekiyor.

Yeni Yönetim ve Bilgi Sızıntılarına Karşı Strateji

Axios'un haberine göre, Trump'ın yakın çevresi, önceki döneminin kargaşasıyla kıyaslandığında daha işlevsel ve disiplinli bir yönetim oluşturmaya kararlı. Bu doğrultuda, Beyaz Saray'dan gelen bilgi sızıntılarını azaltmak için önemli çabalar sarf ediliyor.

Trump'a Erişimde Yeni Kurallar

Ayrıca, Trump'a erişim konusunda da önemli değişiklikler yapıldı. Beyaz Saray'a yakın bir kaynak, yeni yönetimi "tam bir kara kutu" olarak tanımlayarak, istediklerinden başka hiçbir bilginin sızmadığını belirtti.

İletişim Stratejisi

Belirgin bir değişiklik olarak, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve diğer yardımcılar, rastgele arkadaşların ve muhabirlerin Trump'ı doğrudan arama olanaklarını kısıtladılar. Geçmişte, Trump'ı arayanlar direkt olarak yanıt alabiliyordu; ancak şimdi Trump'ın işine daha fazla odaklanmak istediği ve telefonlara daha az yanıt verdiği ifade ediliyor.

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