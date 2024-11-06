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Trump'ın Zafer Konuşması

Trump, başkanlık seçimlerinde kazandığı zaferle ilgili coşkulu bir konuşma yaptı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:49
Trump'ın Zafer Konuşması

Trump, Başkanlık Yarışında Coşkulu Zafer Konuşması Yaptı

Eski Cumhurbaşkanı Donald Trump, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde elde ettiği zafer sonrası bir konuşma yaptı.

"Bu, Amerikan Halkı İçin Büyük Bir Zafer"

Zafer konuşmasında Trump, halkın desteğine vurgu yaptı ve zaferinin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Trump, "Bu Amerikan halkı için, Amerika’yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer" ifadelerini kullandı.

Bu zaferinin, ülkenin geleceği açısından büyük bir dönüm noktası olacağını belirtti.

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