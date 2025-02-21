Trump'ın Zelenskiy'e 'Diktatör' İfadesi Batıda Tepkiyle Karşılandı

Trump'ın Zelenskiy'i 'seçim yapmayan diktatör' olarak nitelendirmesi, Batılı liderlerden sert tepkiler aldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:21
Trump'ın Zelenskiy'e 'Diktatör' İfadesi Batıda Tepkiyle Karşılandı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "seçim yapmayan bir diktatör" olarak tanımlamasıyla uluslararası gündemi sarstı. 19 Şubat'ta yaptığı açıklamalarda, Zelenskiy'ye "Elini çabuk tutmazsa ülkesini kaybedecek" diyerek durumu daha da çarpıttı.

Bu açıklamalar, Avrupa'da birçok liderden sert karşılık buldu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Stefan de Keersmaecker, Zelenskiy'nin demokratik seçimle göreve geldiğini ve Vladimir Putin yönetimindeki Rusya'nın demokratik olmadığını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu tür sözlerin doğru olmadığını belirterek, "Ukrayna'nın AB veya NATO'ya katılma hakkını sorgulamak kimsenin haddi değil” dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, barış sürecinin yalnızca ABD ve Rusya arasında yürütülmemesi gerektiğini, Ukrayna'nın da süreçte yer alması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Trump'ın açıklamalarını "yanlış ve tehlikeli" olarak nitelendirerek, bu tür söylemlerin tehlikelerine dikkat çekti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna Anayasası ve demokratik süreçleri desteklediklerini belirtti ve Zelenskiy'nin meşru bir lider olduğunu ifade etti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da bu tanımlamanın yanlış olduğunu, Ukrayna'da seçim yapılmasını isteyen başka bir ülke bulunmadığını belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, savaşın yalnızca ulusal bir mücadele değil, uluslararası hukukun da savunulması olarak değerlendirirken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez aynı gün Kiev'deyken Ukrayna demokrasi ve liderliğine desteğini yineleyeceğini bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın ifadelerine sükunet çağrısında bulunarak, "Trump ile Zelenskiy arasındaki ilişkilerdeki sorunların aşılması, ortak çıkarlar açısından önemlidir" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Zelenskiy'e olan desteğini vurgulayarak, onu demokratik yollarla seçilmiş bir lider olarak tanıdığını hatırlattı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, savaşın ortasında olan bir ülkede seçimlerin nasıl organize edilebileceğini sorguladı ve Zelenskiy'yi "diktatör" olarak nitelendirmenin alaycılık olduğunu belirtti.

Buna karşılık, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, savaşın uzamasında Ukrayna yönetiminin rolü olduğunu iddia ederek, Trump'ın savaşı sona erdirme amacına vurgu yaptı.

Bu olay, dünya genelindeki siyasi gerilimlerin yanı sıra, savaş halindeki Ukrayna'nın geleceği üzerinde de belirleyici bir etki yaratma potansiyeline sahip.

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