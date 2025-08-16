DOLAR
Trump’ın Zelenskiy’e ‘Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını’ istemesi iddiası

Washington Post’a göre Trump, Zelenskiy’e "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" teklif ederek savaşı sonlandırma sözü verdiği iddia edildi.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 18:15
İddialar ve görüşme ayrıntıları

Washington Post’a konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında geçtiği öne sürülen bir telefon görüşmesinin detayları aktarıldı.

Habere göre Trump, Alaska’da Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi ve karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.

Gazete, Trump’ın daha önce gündeme getirdiği ateşkes koşulundan vazgeçtiğini ve bunun yerine doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiğini de yazdı.

Görüşmelerin zamanlaması ve Zelenskiy’nin tepkisi

Haberde, Trump’ın 15 Ağustosta Alaska’da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Volodimir Zelenskiy, görüşmeleri Telegram hesabından değerlendirirken, görüştüğü her liderin net bir tutumu olduğunu vurguladı ve "Kalıcı ve gerçek bir barışın sağlanması gerekir" ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulundu.

İddiayı aktaran Washington Post haberi, Trump’ın söz konusu teklifi yaptığına dair bilgiyi iki isimsiz ABD’li yetkilinin ifadelerine dayandırıyor; haber metninde ek kanıt veya tarafların resmi onayı yer almıyor.

