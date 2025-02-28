Trump, İngilizceyi ABD’nin Resmi Dili İlan Edecek

ABD Başkanı Trump'tan Tarihi Adım

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacağı iddia ediliyor. Ülke genelinde yankı uyandıran bu gelişme, kamuoyunda geniş bir tartışma yaratmış durumda.

Kararnamenin İçeriği

Haberlerde yer alan bilgilere göre, bu kararname sayesinde İngilizce, kuruluşundan bu yana ABD'de ilk kez resmi dil statüsü kazanacak. Uzmanlar, bu adımın kültürel ve politik etkilerini tartışmaya başlayarak, gelecek dönemdeki yansımalarını merakla bekliyorlar.