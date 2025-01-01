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Trump International Otelinde Araç Yangını: Patlama Anları Kaydedildi

Las Vegas'taki Trump International Otelinin önünde bir araç alev alarak patladı. Olayla ilgili detaylar açıklandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 23:19
Trump International Otelinde Araç Yangını: Patlama Anları Kaydedildi

Las Vegas'ta Trump International Oteli Önünde Patlayan Araç

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas'taki Trump International otelinin önünde bir araç yangın çıkardı. Las Vegas polisi, olayın sonuçları ve nedenleri hakkında bilgi verdi.

Yangın Detayları

Polis, olayın yerel saatle 08:40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanında yaşandığını duyurdu. Olayın ardından ekipler derhal müdahale etti ve güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerinde patlayan aracın neden olduğu yangın ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, olaya dair daha fazla bilgi paylaşacaklarını belirtti.

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