Trump, İran'a Maksimum Baskı Politikasını Yeniden Uygulamaya Soktu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine katılan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme gerçekleştirecek.

İlk başkanlık döneminde bu politikayı uygulayan Trump, yaptığı açıklamada bu süreçteki düşüncelerini paylaştı. İmza anında, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" belirten Trump, umudunun "bunu kullanmak zorunda kalmayacakları" yönünde olduğunu ifade etti.

Bu gelişmeyle birlikte, ABD'nin İran'a yönelik baskı stratejisi bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Trump'ın bu kararname ile, İran üzerindeki uluslararası etkilerini artırmayı amaçladığı düşünülüyor.