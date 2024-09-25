DOLAR
34,15 -0,17%
EURO
38,25 -0,14%
ALTIN
2.917,05 -0,01%
BITCOIN
2.178.447,77 0,64%

Trump, İran'dan Aldığı Tehditleri Açıkladı

Eski Başkan Trump, İran'dan gelen tehditleri ve son suikast girişimlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:46
Trump, İran'dan Aldığı Tehditleri Açıkladı

Trump'tan Dikkat Çeken Açıklamalar

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, İran tarafından hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını kamuoyuyla paylaştı. Trump, bu durumu kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden duyurdu.

"İran Daha Önce Denedi, Tekrar Deneyecek"

Donald Trump, tweetinde şu ifadeleri kullandı: "İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, şimdi tekrar deneyecekler." Kendisine yönelen tehditlerin ciddiyetine dikkat çeken Trump, ABD ordusunun konuyu yakından takip ettiğini belirtti.

Güvenliği ve Korumaları Hakkında Bilgi Verdi

Trump, "Etrafımda hiç görmediğim kadar silahlı kişiler var" diyerek güvenlik düzeyinin yükseldiğine vurgu yaptı. Ayrıca, ABD Kongresi

Florida'daki Suikast Girişimi

Trump, 15 Eylül gecesi Florida'da bulunduğu bölgede silah sesleri duyulduğunu ve güvenliğinin sağlam olduğunu açıkladı. Olay sonrası, büyük oğlu Donald Trump Jr, yerel polis tarafından AK-47 bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Gizli Servis'in korumakla görevli olduğu Trump esnasında bir şüpheliye ateş açtığını aktardı. Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada "asla pes etmeyeceğini" ifade ederek, "İyiyim ve güvendeyim" diye de ekledi.

FBI Olayı Ciddiye Alıyor

Olayın ardından FBI, durumu "oldukça ciddi" şeklinde tanımladı. Trump, önceki suikast girişiminden 13 Temmuz'da Pensilvanya'da uğradığı saldırıda kulağında yaralanarak kurtulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, İran'dan Aldığı Tehditleri Açıkladı
2
İsrail'den savaşın sonlandırılması için 2 şart! Şartlar doğrudan Hamas'a iletildi!
3
Bursa'da Silah Çeken Şüpheliye Özel Tim Müdahalesi
4
Güney Çin Denizi'nde Çin Araştırma Gemisine Taciz İddiası
5
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Uygulamalar: Mükelleflerin Yükümlülükleri Azalıyor
6
İspanya ile Meksika Arasında Siyasi Kriz
7
Gündemdeki Gelişmeler: 25 Eylül 2024

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek