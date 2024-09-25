Trump, İran'dan Aldığı Tehditleri Açıkladı

Trump'tan Dikkat Çeken Açıklamalar

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, İran tarafından hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını kamuoyuyla paylaştı. Trump, bu durumu kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden duyurdu.

"İran Daha Önce Denedi, Tekrar Deneyecek"

Donald Trump, tweetinde şu ifadeleri kullandı: "İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, şimdi tekrar deneyecekler." Kendisine yönelen tehditlerin ciddiyetine dikkat çeken Trump, ABD ordusunun konuyu yakından takip ettiğini belirtti.

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