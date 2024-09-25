Trump, İran'dan Aldığı Tehditleri Açıkladı

Trump'tan Dikkat Çeken Açıklamalar
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, İran tarafından hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını kamuoyuyla paylaştı. Trump, bu durumu kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden duyurdu.
"İran Daha Önce Denedi, Tekrar Deneyecek"
Donald Trump, tweetinde şu ifadeleri kullandı: "İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, şimdi tekrar deneyecekler." Kendisine yönelen tehditlerin ciddiyetine dikkat çeken Trump, ABD ordusunun konuyu yakından takip ettiğini belirtti.
Güvenliği ve Korumaları Hakkında Bilgi Verdi
Trump, "Etrafımda hiç görmediğim kadar silahlı kişiler var" diyerek güvenlik düzeyinin yükseldiğine vurgu yaptı. Ayrıca, ABD Kongresi Trump, 15 Eylül gecesi Florida'da bulunduğu bölgede silah sesleri duyulduğunu ve güvenliğinin sağlam olduğunu açıkladı. Olay sonrası, büyük oğlu Donald Trump Jr, yerel polis tarafından AK-47 bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gizli Servis'in korumakla görevli olduğu Trump esnasında bir şüpheliye ateş açtığını aktardı. Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada "asla pes etmeyeceğini" ifade ederek, "İyiyim ve güvendeyim" diye de ekledi. Olayın ardından FBI, durumu "oldukça ciddi" şeklinde tanımladı. Trump, önceki suikast girişiminden 13 Temmuz'da Pensilvanya'da uğradığı saldırıda kulağında yaralanarak kurtulmuştu.
Florida'daki Suikast Girişimi
FBI Olayı Ciddiye Alıyor
Trump, 15 Eylül gecesi Florida'da bulunduğu bölgede silah sesleri duyulduğunu ve güvenliğinin sağlam olduğunu açıkladı. Olay sonrası, büyük oğlu Donald Trump Jr, yerel polis tarafından AK-47 bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Gizli Servis'in korumakla görevli olduğu Trump esnasında bir şüpheliye ateş açtığını aktardı. Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada "asla pes etmeyeceğini" ifade ederek, "İyiyim ve güvendeyim" diye de ekledi.
Olayın ardından FBI, durumu "oldukça ciddi" şeklinde tanımladı. Trump, önceki suikast girişiminden 13 Temmuz'da Pensilvanya'da uğradığı saldırıda kulağında yaralanarak kurtulmuştu.