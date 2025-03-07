Trump, İran Lideri Hamaney'e Anlaşma Mektubu Gönderdi

Trump, İran lideri Hamaney'e nükleer program müzakereleri için bir mektup gönderdiğini duyurdu ve sorunların ciddiyetine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:44
Trump, İran Lideri Hamaney'e Anlaşma Mektubu Gönderdi

Trump'tan Hamaney'e Anlaşma Mektubu

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e nükleer program müzakereleri adına bir mektup gönderdiğini duyurdu. Trump, Fox Business Network'e yaptığı açıklamada, geçtiğimiz gün bu mektubu yolladığını ve İran ile bir anlaşma gerçekleştirmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Trump, mektubunun içeriğini değerlendirerek, "Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut," dedi. Ayrıca, geçen ay İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiği yönündeki tutumunu yineleyerek, İran'ın büyümesine ve gelişmesine olanak tanıyan bir nükleer anlaşma peşinde olduğunu belirtti.

Orta Doğu için Umutlu Açıklamalar

Başkan Trump, müzakereler üzerinde derhal çalışılması gerektiğine dikkat çekerek, "Anlaşma imzalandığında Orta Doğu'da büyük bir kutlama yapılmalı. Tanrı, Orta Doğu'yu korusun," ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz gün Beyaz Saray’da düzenlenen bir imza töreninde, "İran'a maksimum baskı" politikası çerçevesinde yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayan Trump, bu durumdan memnun olmadığını ancak İran'a karşı sert bir tutum sergilemek zorunda olduğunu belirtti.

Trump, başkanlığı dönemindeki güçlü duruşunu hatırlatarak, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savundu. Anlaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceklerini ifade eden Trump, "Ne gerekiyorsa onu yapacağım," dedi.

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