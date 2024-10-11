Trump, İran Tehdidi Nedeniyle Askeri Destek Talep Etti

Trump'ın Askeri Uçak Talebi

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, İran tehdidini öne sürerek, seçim sürecinde kullanılması amacıyla askeri uçak ve araç talep ettiği iddia edildi. Bu durum, Trump'ın başkanlık yarışındaki güvenlik kaygılarını bir kez daha gündeme getirdi.

Gizli Servis ile Yazışmalar

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Trump'ın seçim kampanyası ekibi ve ABD Gizli Servisi arasında gerçekleşen yazışmalarda, Trump'ın İran'ın kendisine suikast düzenleme ihtimali karşısında hissettiği endişeler açıkça ifade ediliyor.

Trump'ın kampanya yöneticisi Susie Wiles, Gizli Servis Direktörü Ronald Rowe'a gönderdiği e-postada, "Trump'ın seçim gezileri sırasında kullanılmak üzere askeri uçak ve araç" talep ettiğini bildirdi.

Balistik Koruma Talebi

Kampanya ekibi, hükümetten alınan brifinglere dayanarak İran'ın olası suikast girişimlerinin hala geçerli olduğunu belirtti ve bu sebeple Gizli Servis'ten askeri destek talebinde bulunduklarını ifade etti. Ayrıca, Trump'ın mitinglerinin gerçekleştirileceği yerlerde özel uçuş yasakları ve balistik koruma camları istendi.

Tarihi Bir İlk Mi?

ABD tarihinde, seçim kampanya dönemi boyunca askeri uçak kullanan herhangi bir aday bulunmamaktadır. Trump, 13 Temmuz 2023 tarihinde Pennsylvania'daki mitingi sırasında bir suikast girişimine maruz kalmış, ve saldırıdan hafif yaralarla kurtulmuştur. Saldırganın ise olay sırasında öldürüldüğü belirtiliyor.