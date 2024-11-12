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Trump, İsrail'e Mike Huckabee'yi Büyükelçi Olarak Atadı

Donald Trump, eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi İsrail Büyükelçisi olarak atayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 23:03
Trump, İsrail'e Mike Huckabee'yi Büyükelçi Olarak Atadı

Trump, İsrail için Huckabee'yi Seçti

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarına devam ederken, İsrail'e eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi büyükelçi olarak atayacağını açıkladı.

Trump, atama duyurusunu kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştı. Huckabee'nin mevcut Orta Doğu gerginlikleri bağlamında önemli bir diplomatik görev üstleneceğini belirtti.

Huckabee'nin Özellikleri

Trump, Huckabee'nin "çok iyi bir memur ve dini lider" olduğunu ifade ederken, "Mike, İsrail'i çok seviyor, İsrail halkı da onu çok seviyor. Orta Doğu'da barışı sağlamak için yorulmadan çalışacak." dedi.

Mike Huckabee, güçlü bir İsrail destekçisi olarak biliniyor ve düzenlediği gezilerle tanınıyor.

Huckabee’nin Yaklaşımları

1955 doğumlu Huckabee, Batı Şeria’da gasbedilen Filistin topraklarına yönelik yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Özellikle, 2017 yılında Doğu Kudüs’teki Maale Adumim yerleşimi ziyareti sırasında, bu yerleşimlere duyduğu desteği dile getirmişti.

Huckabee, "Kullanmayı reddettiğim bazı kelimeler var. Batı Şeria diye bir şey yok. Yahuda ve Samara var. (Yasa dışı) Yerleşim diye bir şey yok; topluluklar, mahalleler, şehirler var." şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Ayrıca, Batı Şeria'da işgal olmadığı görüşünü savunmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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