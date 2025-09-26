Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğim

Oval Ofis'te açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Trump, bugün bazı Orta Doğu liderleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü belirterek, Gazze ve Batı Şeria konularını ele aldıklarını söyledi.

Başkan Trump'ın sözleri şöyle: "Buna izin vermeyeceğim. Onunla (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı."